OLIVETO LARIO. UFFICIO POSTALE CHIUSO DAL 5 MARZO PER LAVORI

OLIVETO LARIO – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Oliveto Lario sito in via Cadorna n. 56, mercoledì 5 marzo chiuderà alle 11 e sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, rientra in “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide …

