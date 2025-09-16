OLTRE 100 PERSONE E 17 ASSOCIAZIONI AL 2º “CARE JOB DAY”

CALOLZIOCORTE – Grande successo di partecipazione per la seconda edizione della giornata d’incontri dedicata al lavoro di cura Care Job Day, organizzato dalla Provincia di Lecco.

Nella mattinata di oggi, martedì 16 settembre, al Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte più di 100 persone hanno potuto confrontarsi con 17 realtà del territorio lecchese che offrono lavoro nei settori di cura.

Erano presenti: Associazione La Nostra Famiglia, Casa dei Ragazzi IAMA Onlus, Consorzio Consolida, Cooperativa Duemani, Cooperativa l’Arcobaleno, Cooperativa La Vecchia Quercia, Cooperativa Sineresi, Enaip Lombardia, Energheia Impresa Sociale, Fondazione Casa Madonna della Fiducia, Fondazione Luigi Clerici, Fondazione Sacra Famiglia, Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, RSA Borsieri Sacra Famiglia, RSA Casa Sant’Antonio, Sportello Assistenti Familiari, Uneba Lombardia.

Presenti anche gli operatori dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate, il Collocamento Mirato e il Centro Risorse Donne.

Il Care Job Day è stato aperto dai saluti istituzionali del presidente della Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello Roberto Monteleone, del sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi e del consigliere provinciale delegato al Centro impiego Antonio Leonardo Pasquini.

Grande interesse e partecipazione ha riscosso il momento formativo Riconoscere, raccontare, valorizzare: le competenze nel lavoro di cura a cura degli operatori del Centro per l’impiego – Servizio Centro risorse donne della Provincia di Lecco.

A seguire i rappresentanti di Enaip Lombardia, Fondazione Luigi Clerici ed Energheia impresa sociale hanno illustrato le principali caratteristiche dei percorsi formativi regolamentati per accedere ai lavori di cura.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

I prossimi eventi sono il Job Day Pubblica Amministrazione in programma lunedì 22 settembre e il Job Day Retail che si terrà venerdì 26 settembre, entrambi organizzati a Lecco.

“L’incontro tra domanda e offerta di lavoro è fondamentale in un settore dove il valore della persona e delle relazioni umane è un elemento qualificante – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato al Centro impiego Antonio Leonardo Pasquini – Le professioni legate alla cura saranno il futuro dei prossimi 20 anni, considerato l’andamento demografico del nostro Paese. Un lavoro molto faticoso e gravoso, ma che al contempo sa dare grandi soddisfazioni e gratificazioni. Ancora una volta la Provincia di Lecco è presente su tutto il territorio provinciale per incontrare e ascoltare le varie realtà del lavoro; quelle legate alle professioni di cura sono fondamentali in un momento in cui si ha difficoltà a trovare persone qualificate”.