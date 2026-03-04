OLTRE 200 STUDENTI A OGGIONO PER “WE ME” CON LA CAMPIONESSA ISACCO

OGGIONO – Oltre duecento studenti della scuola primaria “Armando Diaz” e secondaria di I Grado “Marco D’Oggiono”, si sono ritrovati nell’aula magna di Via Vittorio Veneto, 1 di Oggiono, per l’appuntamento con “We Me, viaggio ai confini tra sport e sfide quotidiane”, proposto dal Panathlon Club Lecco e rivolto principalmente ai giovani studenti delle Scuole Secondarie di primo grado del Lecchese e della Valsassina.

Durante l’incontro erano collegate in video conferenza anche le scuole primarie “Salvo D’Acquisto” (Peslago Oggiono), “L. Cadorna” di Ello, “Milite Ignoto” di Annone Brianza e la primaria di Dolzago.

Testimonial della tappa oggionese di “We Me” erano Jennifer Isacco, medaglia di bronzo nel bob alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 (medaglia tra l’altro mostrata agli studenti), Filippo Valentini e Filippo Mussi del Rugby Lecco e Federica Ghezzi della Pallavolo Alberto Picco.

L’incontro, in due tranche di studenti, è stato introdotto dal past-president del Panathlon Club Lecco Andrea Mauri coadiuvato dal vice-presidente Ferdinando Ceresa e dalla consigliera Lorella Cesana. Successivamente hanno poi portato un saluto locale la dirigente scolastica Pierina Lucia Montella e il consigliere comunale, con delega allo sport, Marcello Muscariello.

È toccato quindi ai testimonial raccontare le proprie esperienze di atleta e del loro rapporto scuola-sport. Testimonianze che hanno positivamente coinvolto i giovani studenti molti dei quali praticanti sport a livello agonistico.

Particolarmente seguito anche l’intervento di Paola Maggi del Soroptimist Lecco, da quest’anno al fianco del Panathlon per “We Me”, che ha brevemente illustrato i contenuti della “Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport” nell’ambito del progetto nazionale “Donne e Sport”.

“We Me” è un progetto che punta a riflettere sul mondo dello sport giovanile, il suo alto valore educativo per le future generazioni, capaci di affrontare le grandi sfide della quotidianità, ed il rispetto dei ruoli e delle persone. L’obiettivo primario è quello di rendere più consapevoli i ragazzi, ma anche gli adulti chiamati a educarli e a stare al loro fianco, su come cercare di essere sempre al meglio di loro stessi anche nelle situazioni di difficoltà che si presentano nella vita di tutti i giorni, grazie anche all’intervento di testimonial di spicco in ambito sportivo e sociale. “We Me” è rivolto non solo agli studenti ma anche alle scuole in senso generale, insegnanti, educatori, enti pubblici, stakeholder, club di service e il mondo della cultura.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 11 marzo alla scuola media “Antonio Stoppani” di via Grandi a Lecco con due incontri e nuovi tstimonial: alle 9 e alle 11. Chiusura mercoledì 18 marzo alle 9 alla Scuola “Antonietta Nava” di via Pozzoli, 6 e alle 11 all’Istituto “Maria Ausiliatrice” di via Caldone.