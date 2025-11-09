OLTRE 2500 PARTECIPANTI IN GARA ALLA POLIMI WINTER RUN 2025

LECCO – Più di 2.500 runners, tra studenti, docenti, personale e appassionati di tutte le età si ritrovano nel segno dello sport e della natura per un’edizione sold-out.

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione record – sold out già a metà ottobre – la PolimiRun Winter 2025, l’urban trail di 10 chilometri organizzata dal Politecnico di Milano. I runners hanno animato in maglia rosa le vie e i sentieri di Lecco in una mattinata dedicata allo sport, alla condivisione e alla valorizzazione del territorio.

Giunta ormai alla settima edizione, non è un caso che questa corsa abbia trovato dimora fissa proprio a Lecco: qui lo sport è vissuto sia come attività fisica che come didattica e ricerca. Già nel 2022 era stato inaugurato, proprio nel cuore del campus, il fit center che oggi ospita studentesse e studenti dell’ateneo per sottolineare l’importanza dello sport anche coniugato con lo studio.

La PolimiRun Winter rappresenta il penultimo evento di un calendario sportivo molto intenso per il Politecnico di Milano. Questa settima edizione segue infatti la PolimiRun spring di Milano (18.000 partecipanti) e la PolimiRide di Piacenza. Il campus Bovisa di Milano ospiterà infine il “Polimi Parasports for all” il 22 novembre.

“La PolimiRun Winter è molto più di una corsa: è un momento in cui la nostra comunità si ritrova per condividere passione, energia e senso di appartenenza – dichiara Manuela Grecchi, prorettrice delegata del Polo territoriale di Lecco -. Vedere Lecco animarsi grazie agli studenti e al territorio è la dimostrazione di quanto lo sport possa unire e valorizzare la nostra città e il Politecnico di Milano”.

Questi i risultati della gara competitiva:

Prime tre donne assolute:

1° Marta Crippa – 42:24

2° Marta Rusconi – 45:50

3° Veronica Bolis – 46:29

Primi tre uomini assoluti:

1° Lorenzo Panzeri – 35:34

2° Galvani Martino – 36:36

3° Galvani Michele Simone Maria – 36:37