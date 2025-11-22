OLTRE 300 STUDENTI ALLA GIORNATA DI SPORT DELL’ISTITUTO BADONI

LECCO – L’Istituto Badoni di Lecco ha vissuto una giornata di sport e aggregazione straordinaria, grazie alla consueta gara campestre d’istituto e alla competizione di nuoto, che complessivamente hanno coinvolto più di 300 studenti. Le iniziative, molto attese dalla comunità scolastica, hanno confermato l’energia, l’impegno e il talento dei giovani del Badoni.

Sul percorso di 2 chilometri, all’interno dell’area verde adiacente all’istituto, si sono sfidati quasi 200 atleti. Le prove hanno registrato tempi di grande rilievo sportivo. Nella categoria Allievi il primo posto è stato conquistato da Luca Farina, autore di una prestazione eccellente conclusa in 5:16.37. Tra gli Juniores, dominio di Francesco Gianola, che ha fermato il cronometro a 5:01.05, miglior tempo della giornata. Molto significativa anche la partecipazione femminile, che ha mostrato determinazione, spirito sportivo e ottimi riscontri cronometrici, contribuendo a rendere l’evento ancora più completo e rappresentativo dell’intero istituto.

Parallelamente alla gara campestre si è svolta la competizione di nuoto, che ha visto confrontarsi circa 100 studenti nelle diverse specialità dei 50 metri. Le prove, molto combattute, hanno messo in luce buone capacità tecniche, spirito di squadra e una forte partecipazione sia maschile sia femminile. Un risultato che conferma il crescente interesse degli studenti verso le attività acquatiche e il valore dell’educazione sportiva all’interno dell’istituto.

La buona riuscita dell’evento è stata possibile grazie al lavoro dei docenti di Scienze Motorie Tartarini, Stegani, Rozzoni e Mastromatteo, che hanno curato ogni fase dell’organizzazione e accompagnato gli studenti in tutte le attività sportive della giornata. La loro presenza ha garantito sicurezza, motivazione e un clima di sana competizione.

La partecipazione entusiasta degli studenti e l’ottimo livello delle prestazioni confermano l’importanza dello sport come parte integrante della vita scolastica del Badoni. Sarà possibile, inoltre, conoscere tutte le attività della scuola anche durante i Campus organizzati dalla scuola. L’ultimo appuntamento sarà venerdì 28 novembre per Elettronica, Elettronica e Automazione. È necessaria l’iscrizione.