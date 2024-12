OLTRE 4 ANNI DI PENA TRAMUTATI IN LAVORI E DOMICILIARI PER 2 RAPINATORI

LECCO – Due rapinatori, un extracomunitario e un napoletano, per vicende ben distinte sono stati condannati al termine dell’udienza preliminare davanti al giudice Nora Lisa Passoni. I due imputati, assistiti dall’avvocato Sonia Bova, hanno dei precedenti specifici.

Un giovane extracomunitario, domiciliato alla periferia di Lecco, è stato condannato a un anno e 6 mesi di reclusione per due rapine messe a segno il 27 maggio e il 26 dicembre dello scorso anno con un bottino, rispettivamente di 20 euro e 170 euro. L’avvocato Bova ha chiesto e ottenuto – in base alla nota legge Cartabia – di tramutare la pena in lavori di pubblica utilità.

Invece il napoletano, in carcere per altri fatti analoghi, è stato condannato a 2 anni e 10 mesi con rito abbreviato per la rapina di una catenina ai danni di un’anziana tra l’hinterland di Lecco e la Brianza. L’avvocato Sonia Bova ha chiesto e ottenuto i domiciliari, nella sua abitazione in Campania.

A.Pa.