OLTRE MILLE PERSONE PER LA BEFANA ALLA CASERMA DEI POMPIERI

LECCO – ​Si è concluso con uno straordinario successo di pubblico l’evento dedicato all’Epifania organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco. Oltre mille persone, tra adulti e bambini, hanno affollato la sede per partecipare a una giornata all’insegna della solidarietà e della gioia.

​L’edizione di quest’anno ha riservato una sorpresa spettacolare: la Befana è giunta dal fiume a bordo di una moto d’acqua del nucleo soccorso acquatico, raggiungendo i piccoli fan in modo originale e suggestivo. Dopo l’emozionante arrivo, la Befana ha provveduto alla distribuzione delle tradizionali calze a tutti i bambini presenti.

Durante la manifestazione, le famiglie hanno avuto l’opportunità di visitare la caserma e visionare da vicino i mezzi di soccorso quotidianamente impegnati nelle emergenze, un’esperienza che ha suscitato grande entusiasmo e curiosità tra i più piccoli.

“​Un ringraziamento sentito – dichiarano gli organizzatori – va alle aziende del territorio che, con la generosa donazione dei panettoni, hanno contribuito a rendere ancora più speciale questo momento di condivisione”.