OLYMPIACOS-PAFOS REGALA L’ESORDIO IN CHAMPIONS A GIARETTA E PIROLA

LECCO – Cristiano Giaretta, vicentino classe 1968, dopo una lunga carriera da difensore centrale mancino, e di fatto una bandiera della Calcio Lecco tra il 1993 e il 2002, è adesso il direttore sportivo del miracolo Pafos. Parliamo della squadra cipriota che per la prima volta quest’anno partecipa alla Champions League.

Mercoledì 17 settembre il Pafos ha esordito in Champions fuori casa contro l’Olympiakos ottenendo un ottimo 0-0. Questo nonostante l’espulsione rimediata da Bruno dopo soli 26 minuti. Un risultato ottenuto anche grazie a Giaretta, che è arrivato a Pafos a metà dicembre 2023, quindi a stagione in corso. Col tecnico spagnolo Juan Carlos Carcedo si è creata subito l’alchimia giusta, che ha portato ad acquisti mirati e agli attuali risultati.

Proprio nel medesimo match Olympiakos-Pafos, ha esordito nella massima competizione europea con la maglia dei greci anche il casatese Lorenzo Pirola, 23 anni, dalla stagione scorsa ad Atene dove ha vinto subito il campionato. Il difensore è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, giocando poi per il Monza e per la Salernitana prima di approdare all’Olympiakos. Mercoledì scorso Pirola è risultato tra i migliori in campo: ammonito, è stato sostituito al 75′ da Biancone.

F.S.