OMICIDIO ALCANI: SAREBBE “INAMMISSIBILE” IL RICORSO DELLA PROCURA DI LECCO

MILANO – La Corte d’Appello di Milano avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Lecco sulla sentenza di condanna di Massimo Fusi, imputato di omicidio stradale per la morte di Jennifer Alcani, avvenuta il 10 gennaio dello scorso anno. Diventa così definitiva la condanna a 3 anni di Fusi, 24 anni, lecchese, inflitta il 10 settembre scorso dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Lecco, Gianluca Piantadosi.

Massimo Fusi era alla guida della Bmw serie 1 quando nella notte del 10 gennaio 2025 si schiantò sulla Provinciale 72 ad Abbadia Lariana: Jennifer Alcani, 13 anni, riportò gravissime ferite e morì al Manzoni dopo alcuni giorni. Il legale del 24enne chiese e ottenne il rito abbreviato, la Procura di Lecco invocò una condanna a 3 anni e 8 mesi. Il Gup Gianluca Piantadosi condannò a 3 anni Massimo Fusi, oltre alla sospensione della patente per quattro anni e una provvisionale di 15mila euro per nonni, zii e cugini, e 50mila euro per i genitori.

La Procura di Lecco, guidata da Ezio Domenico Basso, ha fatto ricorso e oggi la V sezione della Corte d’Appello di Milano, presieduta da Francesca Vitale, avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso, rendendo definitiva la sentenza per Massimo Fusi.

B.D.