OMICIDIO DI CASSINA: DOMANI TESTIMONIA PAROLI, FIGLIO DELLA VITTIMA

CASSINA VALSASSINA – Domani in Corte d’Assise a Como ci sarà la deposizione di Corrado Paroli, il 50enne di Cassina Valsassina imputato per l’omicidio della madre Margherita Colombo, trovata senza vita il 18 novembre 2024 nell’abitazione che i due condividevano in Via Castello nel paese valsassinese.

Quella di domani sarà la terza udienza, importante per quanto sarà spiegato davanti alla Corte presieduta dal giudice Carlo Cecchetti …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS