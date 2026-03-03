OMICIDIO DI CASSINA: DOMANI TESTIMONIA PAROLI, FIGLIO DELLA VITTIMA

CASSINA VALSASSINA – Domani in Corte d’Assise a Como ci sarà la deposizione di Corrado Paroli, il 50enne di Cassina Valsassina imputato per l’omicidio della madre Margherita Colombo, trovata senza vita il 18 novembre 2024 nell’abitazione che i due condividevano in Via Castello nel paese valsassinese.
Quella di domani sarà la terza udienza, importante per quanto sarà spiegato davanti alla Corte presieduta dal giudice Carlo Cecchetti …

 > CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS

Potrebbero interessarti:

BOSCHI DELLA DROGA, ANTONIO PASQUINI: “INTERVENIRE ANCHE SUI CONSUMI” PASTURO, LITE SU UNA CASA: 50ENNE ACCUSATA DI LESIONI E RESISTENZA A P.U. QUESTURA, CONSUNTIVO 2025: 52 ARRESTI E SEQUESTRI RECORD DI DROGA OMICIDIO DI CASSINA, MIX DI FARMACI E PERCOSSE LETALE PER MARGHERITA COLOMBO