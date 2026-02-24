OMICIDIO DI CASSINA: SI AVVICINA LA SENTENZA PER CORRADO PAROLI

CASSINA VALSASSINA – Entra nel vivo il processo nei confronti di Corrado Paroli, accusato dell’omicidio dell’anziana madre Margherita Colombo in Corte d’Assise a Como. Il delitto avvenne il 18 novembre 2024: Margherita Colombo era stata rinvenuta cadavere nella sua abitazione, vicino il figlio Corrado in fin di vita che, portato all’ospedale, si salvò. Dalle indagini è emerso che Corrado Paroli avrebbe ucciso la madre 73enne: sarebbe morta soffocata, mentre il figlio Corrado, trovato in fin di vita accanto a lei, avrebbe bevuto delle sostanze.

Nella prima udienza fiume sono stati sentiti gli inquirenti, i carabinieri giunti sul luogo del delitto, che hanno ricostruito passo dopo passo quanto accertato, la morte dell’anziana e il ricovero del figlio al Manzoni …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS