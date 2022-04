LECCO – Il bellanese Gabriel Balbiani ha patteggiato due anni e quattro mesi per l’omicidio stradale di Alessandro Martinalli, avvenuto nella mattina di domenica 24 ottobre 2021 all’esterno della discoteca Continental di Colico.

“Martin”, come era chiamato il 57enne di Cosio Valtellino, gestiva con la famiglia il ‘Crown’s pub’ di Rogolo, in precedenza era stato alla guida di ristoranti in Valtellina.