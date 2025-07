OMICIDIO ZILIANI: ERGASTOLO CONFERMATO PER LE FIGLIE E MIRTO MILANI

LECCO – La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Paola e Silvia Zani, insieme al fidanzato di Silvia, Mirto Milani, cresciuto tra Olginate e Calolziocorte. Tutti riconosciuti colpevoli dell’omicidio di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù e madre delle due sorelle. I giudici hanno respinto i ricorsi presentati dagli imputati, sancendo così la chiusura definitiva del procedimento penale. Per loro è stato disposto anche l’isolamento diurno per sei mesi.

L’omicidio risale all’8 maggio del 2021, giorno della Festa della Mamma. Secondo le ricostruzioni, i tre imputati — definiti sin dall’arresto come un “trio criminale” — avrebbero somministrato benzodiazepine a Laura Ziliani per stordirla, poi l’avrebbero strangolata a mani nude. Successivamente, il corpo è stato nascosto in una fossa vicino al fiume Oglio, dove è stato ritrovato dopo circa tre mesi.

Le motivazioni della sentenza evidenziano che l’omicidio non è stato commesso per motivi economici o di odio, ma per rafforzare il senso di coesione e l’ego del gruppo formato dai tre imputati, che hanno agito in modo coordinato e consapevole. Durante il processo, i difensori hanno presentato ricorsi basati su diverse argomentazioni, tra cui la quantificazione della pena e la richiesta di una nuova perizia psichiatrica per Milani, ma senza successo.

RedCro