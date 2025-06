ONDATA DI MALTEMPO NEL LECCHESE, VIGILI DEL FUOCO IN CAMPO

LECCO – Nel tardo pomeriggio di oggi, il territorio della provincia di Lecco è stato colpito da una forte perturbazione caratterizzata da vento intenso e precipitazioni.

I Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti per numerose richieste di soccorso. Tra gli interventi più rilevanti si segnala il ribaltamento della ruota panoramica sul lungolago di Lecco, a causa delle forti raffiche di vento. Fortunatamente non si registrano feriti. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti, provvedendo alla messa in sicurezza dell’area e della struttura interessata.

In contemporanea, due canoisti sono stati soccorsi sul lago dagli specialisti del soccorso acquatico, dopo essere stati sorpresi dalle condizioni meteorologiche avverse. Anche in questo caso, il rapido intervento ha permesso di trarre in salvo le persone senza conseguenze.

Le squadre di soccorso sono tuttora impegnate per fronteggiare le varie criticità generate dal maltempo.