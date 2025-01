ONLINE GEO.WORKS, SEMPLIFICATA LA GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

LECCO – La Provincia di Lecco prosegue le attività per una sempre maggiore semplificazione e digitalizzazione dei rapporti con l’ente. A partire dal 1° gennaio 2025 è attivo il nuovo portale GEO.works per la presentazione delle richieste di autorizzazione e nullaosta sulle strade di competenza della Provincia di Lecco.

La presidente Alessandra Hofmann e il vicepresidente Mattia Micheli evidenziano che “con l’avvio di questa nuova piattaforma collaborativa si concretizza un significativo incremento del livello di informatizzazione delle centinaia di pratiche, che annualmente vengono gestite dalla Provincia per gli interventi sulla rete stradale e nelle pertinenze stradali da privati e operatori specializzati nella distribuzione di servizi essenziali (come Lario Reti, Le Reti, Enel, Telecom ecc.). L’obiettivo è quello di offrire un servizio sempre più efficiente ai cittadini e ai Comuni, che spesso sono direttamente interessati alla presentazione delle pratiche.

È significativo sottolineare che questo nuovo sistema di gestione delle pratiche permetterà, con il passare degli anni, di costruire un archivio georeferenziato dei lavori e degli impianti interrati, nonché avere una gestione più coordinata con tutti gli operatori che utilizzano la rete stradale provinciale per il passaggio di condotte e infrastrutture lineari”.

Il portale GEO.works è una suite di moduli per la gestione del suolo pubblico pensata in modo specifico per la Provincia di Lecco: le pratiche amministrative e tecniche vengono gestite in un’unica soluzione, che integra dinamicamente la cartografia (WebGIS) e consente di costruire un sistema di Geospatial Intelligence; il portale permette di gestire il Canone Unico Patrimoniale ed è integrato con i sistemi di protocollazione, PagoPA e SPID.

In particolare, sarà possibile presentare pratiche relative a:

scavi e sottoservizi con servizi di rete

accessi a strade provinciali

realizzazione e installazione di mezzi pubblicitari

occupazioni di opere viabilistiche e di urbanizzazione

occupazioni temporanee di aree stradali (ponteggi, gru di cantiere ed altri)

Per accedere ai servizi on-line del portale è necessaria la registrazione. L’utente registrato potrà accedere direttamente ai servizi e monitorare costantemente lo stato della pratica presentata.

Il portale GEO.works è accessibile direttamente al link:

https://lecco.geo.works/permits/Account/Login