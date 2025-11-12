OPEN DAY ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “PIANETA BIMBI” DI BALLABIO

BALLABIO – La Scuola dell’Infanzia “Pianeta Bimbi” di Ballabio apre le sue porte a famiglie e bambini per un’occasione speciale di incontro, scoperta e divertimento. Martedì 25 novembre, dalle 16.45 alle 18.30, si terrà l’Open Day pomeridiano, un appuntamento libero e senza necessità di prenotazione, pensato per far conoscere da vicino gli spazi recentemente rinnovati e l’offerta educativa della scuola.

Durante il pomeriggio, i bambini potranno partecipare a laboratori creativi e sensoriali ideati dalle insegnanti, che permetteranno di sperimentare in prima persona il metodo educativo della scuola, basato su gioco, esplorazione e relazione …

