OPEN DAY SALA GALBIATE: UN SALTO NEI CAMPIONATI REGIONALI

GALBIATE – Tre serate dalle 18:30 alle 20 dedicate agli Open Day riservati alle Categorie U17 Regionale, U15 e U14 Regionale per giocare nel Sala Galbiate. Un’occasione rivolta ad adolescenti e giovani per avvicinarsi alla società legata all’attività di base della Calcio Lecco, conoscere gli allenatori e mettersi in gioco.

L’iniziativa, aperta a tutti, permetterà di provare gratuitamente allenamenti e percorsi preparatori, pensati per chi vuole intraprendere un cammino più impegnativo nel mondo calcistico locale. In evidenza le attività rivolte a giovani atleti con spirito competitivo, ma anche il forte valore educativo e formativo dello sport vissuto come squadra, disciplina e crescita personale.

Gli appuntamenti saranno martedì 1º luglio per far parte dei 2012 regionali; mercoledì 2 e giovedì 3 luglio per far parte della compagine 2009 regionali e venerdì 4 luglio per giocare nei 2011.

Per maggiori informazioni contattare Antonio al 389 8992671.

