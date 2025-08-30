OPEN DAY SCUOLE CALCIO: LE OCCASIONI DA NON PERDERE PER I GIOVANI

LECCO – Con l’arrivo di settembre e l’inizio della nuova stagione sportiva 2025/2026, tornano le iniziative dedicate ai più piccoli nel mondo del calcio. Diverse società del territorio lecchese si preparano ad accogliere nuovi talenti attraverso gli open day: giornate di prova gratuite, aperte ai bambini e alle loro famiglie, ideali per scoprire il calcio in un ambiente educativo, inclusivo e stimolante.

Tra tutte le proposte, spiccano gli appuntamenti organizzati dal Centro Tecnico dell’attività di base Calcio Lecco a Molteno Brongio e dalla società dell’attività di base del Lecco Sala Galbiate Calcio, entrambi riconosciuti come poli di eccellenza per la formazione giovanile.

CENTRO TECNICO CALCIO LECCO A MOLTENO BRONGIO

Il settore giovanile del PSG Molteno Brongio, in collaborazione con il Calcio Lecco 1912, propone una serie di open day rivolti ai bambini nati negli anni 2019 e 2020 per far parte della Scuola Calcio Lecco.

Le giornate si terranno presso il campo sportivo di Via Molino Nuovo a Nibionno nelle seguenti date: lunedì 15, giovedì 18, lunedì 22 e giovedì 25 settembre. L’orario previsto è dalle 16:30 alle 17:45.

La partecipazione è gratuita su prenotazione ed è riservata ai bambini non ancora tesserati FIGC. Un’occasione ideale per muovere i primi passi nel mondo del calcio con il supporto di istruttori qualificati.

Per informazioni e prenotazioni: Federico Benzoni – 340 9698069

SALA GALBIATE CALCIO – CENTRO ATTIVITÀ DI BASE CALCIO LECCO

Anche il Sala Galbiate Calcio, affiliato come Centro Attività di Base del Calcio Lecco 1912, organizza un open day rivolto alle annate 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. L’iniziativa è pensata per i più piccoli che desiderano avvicinarsi al mondo del calcio in un ambiente formativo e sereno. Per partecipare è necessario presentarsi già cambiati e portare una fotocopia del certificato medico (obbligatorio dai 6 anni).

L’open day è valido solo per i bambini non ancora tesserati FIGC.

Le iscrizioni sono aperte online, tramite modulo a questo link o QR code dedicato.

Per informazioni:

Davide – 393 155 4923

Simone – 334 292 1089

ALTRE INIZIATIVE SUL TERRITORIO DELLE ACADEMY DELLA CALCIO LECCO

Anche altre società sportive del territorio affiliate alla BluCeleste Academy propongono iniziative simili per diverse fasce d’età.

L’ ASD Gso Ballabio ricerca nuovi talenti per completare le squadre Esordienti a 9 e Pulcini Misti FIGC , con allenamenti aperti per le annate 2013, 2014, 2015 e 2016 .

Alla Polisportiva Foppenico riparte la scuola calcio per i nati nel 2019, 2020 e 2021 , a partire da sabato 6 settembre , con allenamenti ogni sabato mattina dalle 10:30 alle 12 .

La Polisportiva 2B di Brivio e Bevera propone un Open Day per bambini dai 5 ai 10 anni la prima settimana di settembre, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 18:30 presso il Centro Sportivo di Brivio.

Gli open day rappresentano un’opportunità importante per bambini e famiglie: un primo contatto con lo sport, la possibilità di stringere nuove amicizie e di iniziare un percorso educativo e motorio all’interno di società sportive qualificate. Con l’avvio della nuova stagione, il calcio giovanile si prepara ad accogliere la prossima generazione di calciatori. Partecipare è semplice, gratuito e stimolante: scegli l’open day più vicino e inizia a giocare!

RedSpo