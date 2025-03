OPEN DAYS DEL POLITECNICO, OLTRE TRECENTO GLI ISCRITTI

LECCO – Oltre 300 iscritti hanno partecipato con entusiasmo alle tre giornate degli Open Days 2025 al Polo territoriale di Lecco, confermando l’alto interesse per l’offerta formativa unica nel panorama Politecnico, caratterizzata da una forte connessione con il contesto imprenditoriale e territoriale. Tre giornate, svoltesi il 26 febbraio, il 5 e il 12 marzo, sono state dedicate all’esplorazione dei corsi di laurea e dei servizi offerti dal campus: Ingegneria Edile-Architettura, Interaction Design e Ingegneria della Produzione Industriale.

Gli eventi sono iniziati con la registrazione dei partecipanti, seguita dal saluto del prorettore Manuela Grecchi, che ha illustrato i principali punti di forza del Polo: gli spazi, la residenza universitaria, l’approccio didattico innovativo, la sinergia tra didattica e laboratori, il forte legame con il mondo dell’imprenditoria e i numerosi servizi offerti agli studenti, supportati da un’efficiente amministrazione.

I coordinatori dei corsi di laurea hanno presentato nel dettaglio i programmi formativi. La prof.ssa Laura Malighetti ha spiegato come il corso di laurea quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura risponda alle sfide della complessità moderna, con un focus sulla sostenibilità e l’ottimizzazione dei consumi. Gli studenti vengono formati per gestire ogni fase del processo edilizio, dalla progettazione architettonica e strutturale alla gestione delle tecnologie innovative e al recupero degli edifici storici.

Il prof. Diego Scaccabarozzi ha illustrato il corso di laurea in Ingegneria della Produzione Industriale, enfatizzando la stretta collaborazione con le aziende e l’importanza dell’innovazione didattica. Il corso, che risponde alla vocazione industriale e meccanica del territorio, forma ingegneri in grado di progettare, organizzare e ottimizzare sistemi industriali complessi. Il prof. Davide Spallazzo, coordinatore del corso di laurea in Interaction Design, ha approfondito gli aspetti del corso, focalizzandosi sulla progettazione dell’esperienza digitale. Il programma, che integra elettronica, Big Data, algoritmi di intelligenza artificiale e Internet of Things, offre competenze trasversali nella progettazione di interfacce e ambienti interattivi.

Gli studenti, provenienti da tutta Italia, hanno preso parte all’evento con grande interesse, rivolgendosi ai relatori con numerose domande sui corsi, sulle modalità di accesso e sulle figure professionali in uscita. Al termine delle presentazioni, sono intervenuti professionisti e rappresentanti di aziende e enti territoriali, confermando che i laureati del Polo di Lecco sono pronti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro.

Ex-allievi, ora impiegati in ruoli di rilievo in aziende e studi di progettazione in Italia e all’estero, hanno condiviso le loro esperienze, raccontando come la formazione ricevuta sia stata un elemento fondamentale per il loro successo professionale e crescita personale.

Infine, non è mancata una visita ai laboratori del campus, con percorsi tematici guidati da studenti del Poli.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino le attività di ricerca e assistere a test e sperimentazioni pratiche, dimostrando come la didattica al Polo di Lecco sia strettamente legata all’innovazione e alla ricerca.