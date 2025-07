OPERAIO BLOCCATO SU UNA GRU AD ANNONE, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

ANNONE BRIANZA – Alle 7:45 di questa mattina, ad Annone si è reso necessario un intervento urgente da parte dei Vigili del Fuoco per soccorrere un operaio edile rimasto bloccato in cima a una gru. Le circostanze che hanno portato alla situazione non sono ancora del tutto chiare, ma si è trattato di un salvataggio complesso e ad alta quota.

Sul posto sono giunti prontamente l’autoscala, la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata in operazioni di soccorso tecnico, e il carro teli per l’intervento. L’operazione è durata circa tre ore e si è conclusa con il riporto a terra dell’operaio in sicurezza. L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti del caso.

RedCro