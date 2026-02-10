OPERAZIONE “FIUMI SICURI”: A GALBIATE OLTRE NOVANTA VOLONTARI IN AZIONE

GALBIATE – Una giornata intensa, segnata da impegno, coordinamento e spirito di servizio. A Galbiate si è svolta ieri una nuova edizione dell’operazione di prevenzione idrogeologica che ha visto impegnati oltre novanta volontari di Protezione Civile, provenienti da otto Comuni del territorio, distribuiti su diversi scenari operativi. Un dispiegamento significativo, che conferma quanto la manutenzione dei corsi d’acqua e la gestione del rischio siano ormai attività imprescindibili per la sicurezza locale.

Le squadre hanno lavorato lungo tratti sensibili del reticolo idrico, intervenendo con operazioni di pulizia, rimozione della vegetazione e sistemazione delle aree più esposte. Un lavoro capillare, svolto con metodo e attenzione, che contribuisce a ridurre le criticità in caso di precipitazioni intense e a mantenere sotto controllo punti potenzialmente vulnerabili.

A sostenere l’iniziativa è stata anche la Provincia di Lecco, che da tempo promuove e incoraggia attività coordinate di prevenzione, riconoscendo il ruolo strategico dei gruppi comunali e la necessità di un’azione condivisa su scala territoriale.

Tra i protagonisti della giornata spicca il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Galbiate, che ha curato l’organizzazione dell’intervento. La capacità di coordinare volontari provenienti da realtà diverse, unita a una gestione puntuale delle operazioni, ha permesso di portare a termine le attività in modo ordinato ed efficace. Un risultato che conferma la solidità del gruppo galbiatese e la sua attitudine a fare rete con le altre squadre del territorio.

“Il ringraziamento va a tutti i volontari coinvolti: uomini e donne che dedicano tempo, energie e competenze alla tutela della comunità. – Ha sottolineato il sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli – La loro presenza sul campo rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio e un esempio concreto di cittadinanza attiva”.