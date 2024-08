ORANGE SUMMER CAMP, A VALMADRERA UNA SETTIMANA DI SPORT PER I RAGAZZI

VALMADRERA – Sono iniziati questa mattina, 26 agosto, presso il campo in sintetico dell’oratorio e presso la palestra Palaparrocchiale, gli Orange Summer Camp di calcio e volley della Polisportiva Valmadrera.

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa coinvolge oltre 100 iscritti nei due sport, che passeranno una settimana guidati da tecnici e allenatori della Polisportiva secondo un format consolidato in questi anni: al mattino gli allenamenti saranno intervallati da una merenda, seguiti dal pranzo al sacco e da allenamenti, partite e giochi nel pomeriggio.

Divertimento assicurato per i ragazzi e le ragazze nati tra il 2018 e il 2010, suddivisi in gruppi per fascia d’età.

Il presidente della Polisportiva Valmadrera Alberto De Pellegrin assicura: “Sarà una settimana che i ragazzi e le ragazze ricorderanno con piacere, anche perché per il volley è prevista per venerdì sera la nottata in palestra: si dormirà in palestra per poi concludere sabato mattina con i tornei”.

Il Camp è inserito tra gli eventi del Mese dello Sport ed ha il patrocinio del Comune di Valmadrera.