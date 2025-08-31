ORANGE SUMMER CAMP: OLTRE 110 PARTECIPANTI TRA CALCIO E VOLLEY

VALMADRERA – Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la sesta edizione degli Orange Summer Camp della Polisportiva Valmadrera, che ha coinvolto oltre 110 giovani partecipanti tra calcio e volley. Una settimana intensa, da lunedì 25 a sabato 30 agosto, all’insegna dello sport, dell’amicizia e della crescita personale.

Nel dettaglio, nel settore calcio, i ragazzi nati tra il 2011 e il 2019 si sono allenati sul campo sintetico dell’oratorio di via Bovara, seguiti da 6 allenatori divisi per annata. Per il volley, le attività si sono svolte nella palestra Palaparrocchiale dell’oratorio di via dell’Asilo, con il supporto delle allenatrici e la presenza di due atlete di serie C, che hanno saputo ispirare le giovani pallavoliste.

Tra le novità più apprezzate di quest’anno le lezioni di visual training, tenute dalla psicologa dello sport Claudia Oddo, hanno riscosso grande interesse sia tra i partecipanti al calcio sia tra le atlete del volley, offrendo un valore aggiunto alla proposta formativa del camp.

Il momento conclusivo della settimana ha visto tornei e partite coinvolgere tutti i ragazzi e le ragazze, con un evento speciale per il volley: l’ormai tradizionale “notte in palestra”, che ha permesso alle atlete di vivere un’esperienza unica fatta di gioco, condivisione e… poco sonno.

A guidare l’intera organizzazione con professionalità e dedizione sono stati due giovani allenatori già membri del Consiglio Direttivo della Polisportiva: Alessia De Capitani per il volley e Nicolò Nutricati per il calcio.

Alla luce dell’ottima riuscita dell’iniziativa, la Polisportiva Valmadrera ha già confermato l’intenzione di riproporre gli Orange Summer Camp anche nell’estate 2026, nello stesso periodo di fine agosto che ha incontrato il favore di molte famiglie.

L’evento rientra all’interno del Mese dello Sport promosso dal Comune di Valmadrera, e si conferma una delle proposte più attese e partecipate del calendario sportivo locale.

