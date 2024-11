“ORANGE THE WORLD”: IL SOROPTIMIST CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

LECCO – In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Soroptimist International aderisce anche quest’anno alla campagna globale “Orange the World”, promossa da UN Women, l’ente delle Nazioni Unite per la parità di genere. Combattere la violenza contro donne e ragazze è una delle principali missioni del Soroptimist, un’organizzazione di donne impegnate a garantire istruzione, empowerment, sicurezza alimentare, assistenza sanitaria e una vita dignitosa a tutte le donne.

Sul territorio di Lecco, il Soroptimist Club Lecco partecipa attivamente alla campagna “Orange the World”, organizzando dal 25 novembre al 10 dicembre una serie di iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere.

A partire dal 25 novembre, saranno illuminate di arancione la Caserma dei Carabinieri e la Questura di Lecco, simboli di supporto e solidarietà. L’illuminazione della Caserma, in particolare, metterà in evidenza la “Stanza tutta per sé”, un progetto sostenuto dal Soroptimist Club Lecco e inaugurato nel 2017. Questa stanza è stata creata per offrire alle vittime di violenza un ambiente protetto e accogliente, dove possano raccontare la propria esperienza in maniera riservata, con il supporto di personale formato, evitando ulteriori traumi e ricevendo assistenza psicologica e legale. Una stanza tutta per sé è stata aperta anche presso la Compagnia dei Carabinieri di Merate.

L’apertura di questa stanza è coincisa con l’inaugurazione di una stanza protetta anche presso i Pronto Soccorso di Ospedale Lecco – Merate, uno spazio dedicato all’accoglienza di persone fragili, vittime di violenza identificate all’interno del pronto soccorso o di altre aree ospedaliere in attuazione del progetto Codice Rosa che regolamenta proprio un percorso di accoglienza in pronto soccorso dedicato a chi subisce violenza.

Altra aula dedicata ai più fragili era stata aperta presso la Procura della Repubblica di Lecco nel 2012 sotto il nome di “Aula di Ascolto protetto” con la cooperazione del Soroptimist Club di Merate.

Queste tre aule saranno al centro di un progetto promosso dai club di Lecco e Merate, rivolto alle scuole. Gli studenti delle scuole primarie, medie e superiori parteciperanno a un concorso grafico, fotografico e letterario per decorare gli spazi con immagini che evochino bellezza e trasmettano messaggi di speranza e fiducia nel futuro. Le premiazioni si terranno il 22 febbraio 2025.

Anche la Questura di Lecco sostiene le iniziative antiviolenza, promuovendo attività di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani, per riconoscere i segnali di violenza, non solo fisica, ma anche psicologica ed economica.

Un’altra importante iniziativa del club si terrà sabato 30 novembre presso il Centro Commerciale Isolago di Lecco. Dalle ore 10:00 si svolgerà il tradizionale progetto di distribuzione “Clementine”, parte del ricavato sarà devoluto a Telefono Donna Lecco, un’associazione che offre supporto a donne vittime di maltrattamenti, violenza e stalking.

Dal 25 novembre al 10 dicembre verranno inoltre distribuite nelle farmacie, negli studi medici della provincia di Lecco e presso ASST Lecco le locandine della campagna “Read The Signs”. Questa iniziativa, parte di “Orange the World 2024”, si concentra quest’anno sulla sensibilizzazione riguardo alla cyberviolenza e agli abusi digitali. L’obiettivo è educare la comunità a riconoscere i segnali precoci di relazioni tossiche, inclusi comportamenti di manipolazione online, controllo sui social media e stalking digitale. A supporto della campagna, il Soroptimist International ha realizzato videoclip informativi, disponibili su YouTube cercando “Read The Signs”, che verranno condivisi anche sui canali social del Soroptimist Club Lecco.

In collaborazione con Federfarma, nelle farmacie del territorio sono stati distribuiti i “Sacchetti antiviolenza”, con lo slogan “NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA – CHIAMA IL 1522”. Il 1522 è un servizio pubblico gratuito, attivo 24 ore su 24, che fornisce assistenza e supporto alle vittime di violenza e stalking, garantendo anonimato e riservatezza.

Tra i progetti inclusi in “Orange the World” c’è anche l’importante iniziativa “Sentinelle nella Professione” sviluppata dal Soroptimist Club Lecco in collaborazione con il Club di Merate e Confartigianato Imprese Lecco, rivolto agli operatori del settore benessere. L’iniziativa ha l’obiettivo di formare i professionisti su come riconoscere i segnali di abuso e offrire supporto adeguato alle vittime. Il corso si terrà il 10 febbraio 2025.

Il Soroptimist Club Lecco, che nel 2025 celebrerà il 50° anniversario dalla fondazione, rinnova il suo impegno a favore delle donne con azioni concrete sul territorio, per prevenire e combattere ogni forma di violenza. Grazie a questi eventi e progetti il Club contribuisce a diffondere consapevolezza e a promuovere un cambiamento culturale, verso una società più giusta e rispettosa dei diritti di tutte le donne.