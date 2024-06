ORATORIO IN FESTA A VERCURAGO. DIECI GIORNI DI MUSICA, GIOCHI E CUCINA

VERCURAGO – Sempre più consolidata “Oratorio in Festa”, la kermesse organizzata dalla Parrocchia di Vercurago, giunta alla 13ª edizione. Anche quest’anno, dal 12 al 23 giugno, la festa si terrà nella grande struttura dell’oratorio in Via Costituzione.

L’appuntamento è da sempre ritrovo e festeggiamenti all’insegna della buona musica, ballo, giochi ed eventi; ogni giorno verrà proposto dalla cucina un menù variegato con serate di piatti a tema, presente anche la pizzeria con forno a legna e il servizio bar.

Per i più piccini divertimento assicurato nello spazio a loro dedicato.