ORATORIO S. GIOVANNI, AL CARNEVALONE CON LA FILARMONICA ‘VERDI’ DI LECCO

LECCO – La partecipazione dell’Oratorio di San Giovanni di Lecco al Carnevalone Lecchese ha portato entusiasmo, colori e spirito comunitario alla grande sfilata cittadina, arricchita quest’anno dalla presenza musicale della Filarmonica ‘Giuseppe Verdi’. Il gruppo dell’oratorio, accompagnato per tutto il percorso da Giuseppe Pellegrino, figura di riferimento e presenza costante nelle attività educative e aggregative del rione, ha saputo distinguersi per energia, cura dei dettagli e capacità di coinvolgere il pubblico.

La Filarmonica Verdi, storica banda lecchese, ha dato ritmo e atmosfera alla sfilata con il suo repertorio festoso, creando un connubio particolarmente apprezzato insieme ai ragazzi e ai volontari dell’oratorio. La collaborazione tra musica, costumi e animazione ha reso il gruppo uno dei più applauditi lungo il percorso, confermando la forza delle realtà che sanno unire tradizione e partecipazione.

Il Carnevalone ha visto una grande affluenza e la presenza di numerose associazioni, scuole e oratori, riaffermando il ruolo della manifestazione come momento di identità collettiva.

G. P.