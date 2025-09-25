ORDIGNO BELLICO A PASTURO, VENERDÌ ESPLOSIONE CONTROLLATA A BINDO

PASTURO/CORTENOVA – Sarà fatto brillare domattina, venerdì, il piccolo ordigno bellico rinvenuto nei boschi di Pasturo, sotto il Grignone.
Il reperto, con ogni probabilità una vecchia bomba da mortaio, era stato ritrovato la scorsa settimana.
Gli artificieri dell’esercito, subito intervenuti, hanno provveduto a spostarlo a Cortenova in un’area ritenuta idonea nella località di Bindo (la deflagrazione avverrà nella zona del corpo di frana, scelta per l’assenza di abitazioni e rischi per la popolazione …