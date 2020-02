MILANO – Il presidente della Regione Attilio Fontana ha disposto la chiusura di tutte le scuole lombarde e dei luoghi di aggregazione.

Nella conferenza a Milano per gli aggiornamenti sui provvedimenti da adottare per fronteggiare il contagio di Coronavirus, sono stati chiariti alcuni aspetti non del tutto immediati nella comprensione (illustrati nel video che pubblichiamo più in basso).

DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO LOMBARDO

CHIUSE LE SCUOLE E I LUOGHI DI AGGREGAZIONE



Regione Lombardia, in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus, sta predisponendo una Ordinanza, firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo. Il documento, non appena emanato, sarà trasmesso a tutti i Prefetti delle Province lombarde per la tempestiva comunicazione ai sindaci. L’ordinanza sarà efficace fino a un nuovo provvedimento.

L’ordinanza, i cui contenuti puntuali saranno resi noti nelle prossime ore, sarà soggetta a modifiche al seguito dell’evolversi dello scenario epidemiologico.

Raccomandiamo a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali: