LECCO – L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco ha convocato l’assemblea ordinaria degli iscritti. L’appuntamento è per mercoledì 26 marzo alle 18.30 alla sala ESPE, nella sede di via Achille Grandi 15.

“L’assemblea generale del nostro Ordine – ha sottolineato il presidente Anselmo Gallucci – non è solo un momento istituzionale del nostro organismo ma anche l’occasione per offrire a tutta la città una riflessione su uno dei temi urbanistici più attuali del momento e cioè quello della rigenerazione urbana, inteso non tanto come tema ‘di settore’ ma, appunto, comune, a partire dalla domanda su come queste modalità di trasformazione della città può concretamente migliorare la qualità della vita di chi la abita”.

L’Assemblea sarà preceduta alle 17 da una lectio magistralis dell’architetto Giampiero Bosoni, professore ordinario di Architettura degli Interni e Allestimento presso il Politecnico di Milano, Dipartimento del Design, dedicata appunto al tema della Rigenerazione Urbana. Dopo la lezione inizieranno i lavori dell’Assemblea che prevedono anche l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e del bilancio preventivo 2023. A seguire, verso le 19, si terrà la premiazione degli iscritti all’Albo da 35 e oltre 50 anni.

In questo contesto verrà conferito un riconoscimento speciale all’architetto Aldo Baborsky, 88 anni, ‘veterano’ dell’Ordine iscritto da ben 62 anni, il quale afferma: “Un grande onore per me far parte dell’Ordine degli Architetti di Lecco, avevo 26 anni quando mi sono iscritto e lo sarò per sempre, anche quando smetterò di lavorare”. La serata si concluderà con un rinfresco.