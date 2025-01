VALMADRERA – Incendio in una abitazione domenica pomeriggio, alle 16:50 squadre del Comando di Lecco e del distaccamento Volontario di Valmadrera dei Vigili del Fuoco sono state inviate per un totale di 5 mezzi (4 fuoristrada e un Aps), in zona Cappelletta Vars .

A rendere complicate le operazioni la difficoltà di raggiungere il luogo. Le squadre hanno lavorato fino alle 19:30 circa.

RedCro