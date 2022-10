LECCO – Chiusa la rassegna Orientalamente – Istruzioni per orientarsi, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la Fondazione Santa Maria del Lavello, l’Istituto scolastico Lecco 1 Falcone e Borsellino e l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco. La rassegna, tenutasi dal 15 al 22 ottobre al Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, ha visto la partecipazione di 3.000 studenti di 131 classi, frequentanti 29 istituti scolastici di primo grado, che a gennaio 2023 dovranno scegliere la scuola superiore.

La Provincia di Lecco ha creato un percorso di orientamento in spazi dedicati: Spazio Ddif (Diritto-dovere di Istruzione e Formazione professionale), Spazio Aree orientative, Spazio Laboratori e Spazio Aziende, nei quali gli studenti hanno potuto trovare alcune risposte al quesito: Qual è la scuola più adatta alle mie esigenze e alle mie passioni?

La rassegna ha accolto 1.200 genitori che hanno potuto chiedere informazioni e dialogare con i docenti nelle 15 aree orientative appositamente allestite; 160 studenti di Ptco (alternanza scuola/lavoro), dei quali 65 in staff e 95 nei laboratori, che per la seconda volta hanno partecipato con grande impegno e professionalità; 45 docenti provenienti da 27 istituti di istruzione e formazione di secondo grado e centri di formazione professionale, che si sono alternati nelle aree orientative per dialogare con studenti e genitori; 60 docenti che hanno allestito e gestito 27 laboratori didattici, dove studenti e genitori hanno potuto sperimentare la parte pratica dei percorsi scolastici di secondo grado.

Novità della rassegna lo Spazio Aziende completamente rinnovato rispetto all’edizione 2021, dove all’interno della tensostruttura sono stati installati due maxischermi con la proiezione continua di spaccati delle realtà professionali e lavorative del territorio. Gli imprenditori hanno ricreato, attraverso i loro interventi, un ambiente professionale dove gli studenti hanno avuto modo di aggiungere un tassello al percorso orientativo attraverso un primo approccio al mondo del lavoro.

Sempre in tema di futuro lavorativo, da segnalare il Check-Point Scuola/Lavoro, dove esperti del Centro per l’impiego della Provincia di Lecco hanno spiegato a studenti e genitori le competenze e le professioni più richieste dagli imprenditori del territorio.

Altra novità assoluta la presenza nello Spazio Aziende del Comandante della Compagnia Carabinieri di Lecco Carmelo Albanese e del Comandante del Nucleo operativo di Lecco della Guardia di Finanza Domenico Trimboli che hanno saputo interessare i ragazzi con la proiezione di materiale multimediale sulle Accademie ufficiali.

Il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione professionale Carlo Malugani ha espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita della rassegna: “Il successo di Orientalamente testimonia la bontà della scelta di dare continuità a un appuntamento così importante per il futuro della formazione degli studenti e per la crescita e il consolidamento del tessuto produttivo. Migliaia di alunni e genitori hanno compreso e valorizzato lo sforzo organizzativo della Provincia di Lecco e dei partner, Camera di Commercio, Confartigianato, Confindustria e Api, per stare al fianco delle famiglie nella delicata fase di scelta del futuro scolastico dei giovani studenti. Un ringraziamento particolare ai dirigenti scolastici, ai docenti e agli studenti staff in Pcto, che hanno saputo coniugare i contenuti informativi con quelli pedagogici, accogliendo e rispondendo alle aspettative dei visitatori. Un grazie di cuore ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza per aver collaborato a questo evento. Mi complimento con tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questa importantissima rassegna”.