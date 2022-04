VARENNA – Giovedì 28 aprile dalle 9 alle 13, a Villa Monastero di Varenna, il seminario di orientamento SIfaSTEM, organizzato dalla Provincia di Lecco con l’Istituto comprensivo statale Lecco1 Falcone e Borsellino (ente capofila per l’orientamento), l’Ufficio scolastico provinciale e il Soroptimist International club Lecco.

Il progetto di orientamento scolastico, rivolto alle studentesse dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo grado della provincia di Lecco, ha tra i suoi obiettivi quello di rimuovere gli stereotipi che impediscono una libera scelta e promuovere l’interesse per le carriere STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), i corsi di studio e le scelte educative volte a incrementare la competitività in campo scientifico e tecnologico.

Il Soroptimist International Club di Lecco illustrerà la valenza di un’iniziativa che intende offrire alle ragazze tutte le possibili opportunità per accedere a facoltà di carattere scientifico, appannaggio per lo più maschile, avendo piena consapevolezza del loro valore e delle proprie competenze per mettersi in gioco.

“Ritengo molto importante ascoltare le testimonianze di illustri relatrici che lavorano nel campo scientifico e della ricerca, per permettere alle nostre studentesse di condividere la loro preziosa esperienza – commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Dall’esperienza di queste donne sono certa che tutte le partecipanti sapranno trarre un esempio contagioso per sciogliere i dubbi e aprire così nuove prospettive per il loro futuro e per il mondo del lavoro femminile”.

“Questa iniziativa voluta fortemente dalla Provincia – aggiunge il consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione professionale Carlo Malugani – è un bel modo per dar voce alle donne attraverso azioni concrete e costruttive, volte alla promozione dei diritti umani, il rispetto della condizione femminile, l’accettazione delle diversità, sapendo cogliere appieno le pari opportunità della vita, soprattutto del mondo del lavoro”.

“È un progetto che mira lontano, attraverso le testimonianze delle relatrici, donne in carriera in campo scientifico e di ricerca, che potrebbe veramente cambiare il futuro delle donne – sottolinea Marta Airoldi di Soroptimist Club Lecco – Il progetto proposto, infatti, intende dare il giusto valore al futuro delle donne, una delle mission principali di Soroptimist Club di Lecco”.