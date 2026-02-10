“ORIZZONTE PER LECCO” ORGANIZZA UN INCONTRO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

LECCO – ‘Orizzonte per Lecco‘ organizza un incontro pubblico dedicato a un tema di grande attualità e impatto per il futuro sociale, economico e culturale della città: ‘Intelligenza artificiale e relazioni di comunità. Quali prospettive per Lecco‘.

L’incontro si terrà giovedì 19 febbraio alle 20:45 nella Sala EFES di Lecco in via Achille Grandi 15), e sarà un’occasione per riflettere sulle opportunità e sulle sfide che l’Intelligenza Artificiale pone alle relazioni umane, al lavoro e alla vita cittadina.

Interverranno esperti provenienti da diversi ambiti disciplinari, offrendo una visione articolata e concreta sull’impatto delle nuove tecnologie nel contesto locale e nazionale: Maria Pia Abbracchio, professoressa ordinaria di Farmacologia ed ex prorettrice vicaria dell’Università degli Studi di Milano; Luca Granata, psicologo e presidente della Società Italiana di Psicologia Digitale; Mario Goretti, amministratore delegato di Agomir – G.R. Informatica; Marco Mauri, responsabile soluzioni IA; Antonio Fumagalli, consulente e formatore ICT. A moderare l’incontro sarà Giacomo Mainetti, referente cittadino di Azione Lecco.

“L’evento intende promuovere una riflessione attenta sul ruolo che l’intelligenza artificiale e le relazioni umane possono e devono avere nello sviluppo della Città di Lecco e nella costruzione di una comunità più consapevole e solidale” – spiega ‘Orizzonte per Lecco’ – Dopo l’incontro sull’inverno demografico, Orizzonte per Lecco, con la guida del candidato sindaco Mauro Fumagalli, conferma così il proprio impegno a mettere al centro dell’impegno per la città le grandi sfide che attraversano la nostra epoca: tra cui la tecnologia e l’innovazione al servizio della città e delle persone, con un approccio etico e partecipativo”. Ingresso libero fino a esaurimento posti.