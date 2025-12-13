ORIZZONTE PER LECCO SUL CAOS TRAFFICO: “SOSPENDERE SUBITO I CANTIERI”

LECCO – “Sospendere subito il cantiere di via Costituzione. Lo ripetiamo, per la terza volta: aprire tre cantieri in contemporanea sotto Natale è una decisione assurda e deliberatamente irresponsabile”.

La richiesta arriva direttamente da Mauro Fumagalli, candidato sindaco di Orizzonte per Lecco, e dal gruppo omonimo che lo sostiene.

Già in precedenza nelle scorse settimane, in consiglio comunale i consiglieri del Gruppo per Lecco, oggi confluito in Orizzonte per Lecco, avevano fatto espressa richiesta di rinviare il cantiere del teleriscaldamento sul ponte Kennedy e quello per la rotonda in via Costituzione, non potendo purtroppo fare altrettanto per quello del Bione, vincolato dagli stretti tempi di consegna allineata con l’apertura del Quarto Ponte. Richieste che sono state respinte sempre al mittente dall’attuale Amministrazione Gattinoni.

“La situazione è sotto gli occhi di tutti. La viabilità non sta reggendo e le code quotidiane sono ormai inaccettabili e insopportabili per i cittadini lecchesi – prosegue Fumagalli – Peraltro, era stato detto che il cantiere di via Costituzione in questa fase non avrebbe arrecato problemi, eppure la carreggiata è stata ridotta e ci hanno segnalato persino momentanee interruzioni del traffico per permettere ai mezzi di cantiere di spostare il materiale, con un ulteriore peggioramento dei già congestionati flussi di traffico. La nostra richiesta è una sola: si intervenga immediatamente e si sospenda ciò che si può sospendere, posticipando le opere. La volontà di chiudere in fretta e furia i cantieri per avere tutto pronto e magari tagliare i nastri in periodo elettorale è totalmente irresponsabile e sta danneggiando l’intera città”.