BALLABIO – Un vero e proprio tamtam mediatico: da inizio mattinata i social social sono stati letteralmente invasi da un video in cui si vedevano degli orsi attraversare la strada. Per molti si sarebbe trattato della vecchia Lecco-Ballabio, forse per la somiglianza con una delle curve, per un evento quindi davvero insolito per le nostre zone. In realtà gli animali sono stati ripresi in Trentino, come testimoniato dall’articolo de “La Stampa” in cui si parlava di un simile fraintendimento, legato in quel caso al Canavese.

https://video.lastampa.it/torino/e-in-trentino-ma-lo-scambiano-per-il-canavese-il-video-degli-orsi-tra-le-auto-diventa-virale/113454/113468?