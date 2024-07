OSPEDALE. L’ACQUAZZONE ALLAGA LA FARMACIA E SALTANO TUTTE LE TERAPIE ONCOLOGICHE

GentiLe direttore di Lecco News,

Vi scrivo per raccontare la grave esperienza che ho vissuto ieri 12 luglio all’ospedale Manzoni di Lecco. A causa degli intensi acquazzoni della notte scorsa, infatti, la farmacia generale della struttura è stata completamente allagata: una delle conseguenze più drammatiche dell’evento, riguarda la posticipazione di tutti i trattamenti salvavita dal venerdì al lunedì dopo.

Alle 9 della scorsa mattina, dopo essermi recata nel reparto oncologico per le mie consuete terapie chemioterapiche, io e un’altra decina di persone siamo state rimandate a casa. Anche una mia amica che frequenta il day-hospital dell’ospedale di Merate si è trovata nella stessa situazione; la farmacia a cui la struttura fa riferimento è infatti sempre quella del Manzoni.

Non so verso chi puntare il dito in merito a questa tragica esperienza, anche gli infermieri erano mortificati per l’accaduto. Di certo rimane solo che io e forse un’altra cinquantina di persone, non abbiamo potuto ricevere le nostre terapie per cause indipendenti dalla nostra volontà.

Lettera Firmata