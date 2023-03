LECCO – In attesa dei prelievi di controllo, sono tante le persone fragili costrette a rimanere scomodamente in fila all’esterno del reparto oncologico del Manzoni. Questa è la situazione alle 8 del mattino in ospedale, dove circa una cinquantina di donne e uomini aspettano di essere sottoposti ai propri esami.

La situazione di disagio è riconducibile all’incremento del numero dei pazienti oncologici già comunicato dal primario Antonio Ardizzoia nel 2021.

La presenza di sole due stanze con otto postazioni chemioterapiche ciascuna e un corpo sanitario troppo ridotto per le reali necessità del reparto ha creato estrema difficoltà sia a chi presta le cure, sia a chi le riceve.

In coda per le presentazioni sanitarie molti lecchesi, brianzoli ma anche valsassinesi – di Premana, Casargo e Ballabio.

RedSan