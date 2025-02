OSPEDALE MANZONI: IN MOSTRA LE OPERE REALIZZATE DAI PICCOLI PAZIENTI E DAGLI OSPITI DI CASAMICA

LECCO – Martedì 18 febbraio è stata inaugurata a Lecco la mostra di acquarelli e tempere degli ospiti dell’organizzazione di volontariato CasAmica. L’esposizione è allestita presso l’atrio dell’Ospedale Alessandro Manzoni in via Eremo 9/11. Sono esposte trenta opere realizzate con la tecnica della tempera e degli acquerelli. Due progetti che hanno coinvolto 10 adulti e 10 bambini, tutti ospiti di CasAmica ODV a Lecco, con due artisti come ‘maestri’ e numerosi volontari che hanno donato il proprio tempo per dare vita alla mostra che resterà aperta fino al 28 febbraio.

Promossa e realizzata dall’organizzazione di volontariato che da quasi quarant’anni si occupa di accogliere e sostenere i malati che, con i loro familiari, sono costretti a spostarsi dalla loro città o regione per sottoporsi a cure mediche, l’iniziativa rientra tra le numerose attività che CasAmica porta avanti nelle sue Case offrendo non solo un posto sicuro dove dormire ma anche e soprattutto una vera e propria rete di supporto composta da volontari e professionisti che donano il calore di una famiglia anche a chi è lontano dalla propria. In particolare, la Casa di Lecco ospita anche persone e famiglie in situazione di fragilità sociale in stretta sinergia con i Servizi Sociali della città e della provincia.

La mostra, resa possibile grazie alla collaborazione dell’Ospedale Manzoni, espone i lavori realizzati dagli ospiti della Casa di Lecco che, insieme ai volontari, hanno partecipato nei mesi scorsi a due progetti che li hanno visti protagonisti. Le opere esposte sono state realizzate dagli ospiti adulti, utilizzando la tecnica dell’acquerello, e dai più piccoli, utilizzando la tecnica della tempera.

A guidare il progetto rivolto agli adulti è stato il pittore Luciano Tonello, con cui volontari e ospiti di CasAmica Lecco si sono cimentati nell’arte del disegno e della coloritura. Il corso ha previsto alcune nozioni tecniche per poi procedere nella raffigurazione di alcuni scorci di Lecco o, a propria scelta, di luoghi amati dando la possibilità a ciascuno dei partecipanti di esprimere, attraverso il disegno e il colore, un’abilità che non sapeva nemmeno di possedere.

“Osservarli lavorare, apprezzare il lavoro degli altri, esprimere le proprie idee sui vari lavori è stato molto piacevole – spiega Cecilia Pirrone, responsabile Area Accoglienza CasAmica – Il clima di accoglienza, cura e solidarietà che fin da subito si respira entrando a CasAmica, ha contagiato anche il maestro Tonello. È proprio osservando l’impegno di tutti che abbiamo voluto testimoniare con una mostra come, anche nei momenti difficili, in cui il pensiero dominante è quello della malattia propria, di un famigliare, di un caro amico, si possono vivere esperienze che ci arricchiscono”.

Anche i bambini ospiti della Casa sono stati protagonisti di un progetto dedicato esclusivamente a loro, a cura dell’artista Giulia Sorrentino, cimentandosi nella realizzazione di un quadro ispirato allo stile impressionista. Durante il laboratorio, i piccoli hanno esplorato il mondo dell’arte, sperimentando tecniche e approcci propedeutici alla creazione della loro opera. Il percorso è iniziato con un’attenta osservazione di elementi semplici che ha stimolato la loro curiosità verso il colore e la forma. Parallelamente, i partecipanti hanno scoperto la corrente artistica dell’Impressionismo, approfondendo il linguaggio visivo dei pittori di fine Ottocento e la loro capacità di catturare la bellezza degli attimi quotidiani attraverso la luce e l’atmosfera.

Il percorso si è concluso con la realizzazione di un dettaglio ispirato a un celebre quadro impressionista, in cui i bambini hanno combinato tecnica e creatività, dando vita a opere uniche e autentiche, tutte esposte nella sezione dedicata della mostra. La mostra è visitabile gratuitamente fino a venerdì 28 febbraio. È stato possibile realizzare l’esposizione grazie alla collaborazione dei volontari della Casa di Lecco. L’allestimento delle tavole dipinte è realizzato da Giulia Sorrentino con la supervisione di Cecilia Pirrone, responsabile dell’Area Accoglienza e Formazione di CasAmica.