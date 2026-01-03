OSPITALETTO-LECCO 1-1: ŠIPOŠ SU RIGORE, PARI BRESCIANO DI MESSAGGI

OSPITALETTO (BS) – Partenza subito intensa al ‘Gino Corioni’, dove il Lecco prova a imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti. Šipoš si rende protagonista già in avvio con un paio di iniziative interessanti: prima cerca la profondità per Furrer, poi sfiora il tocco vincente su un ottimo suggerimento di Rizzo.

L’episodio chiave arriva al 12’: intervento deciso di Mallamo in area avversaria, che l’arbitro inizialmente punisce con il giallo per gioco pericoloso. Proteste blucelesti e richiesta di revisione, che infatti cambia tutto: il contatto viene rivalutato come fallo da rigore a favore del Lecco, e l’ammonizione viene così tolta. Dal dischetto, al 17’, va Šipoš che non sbaglia — destro secco e preciso alla destra di Sonzogni, ed è vantaggio meritato per i ragazzi di Valente.

La reazione dell’Ospitaletto non tarda. Dalmasso deve superarsi al 22’ su un tiro deviato di Messaggi, poi al 33’ arriva il pareggio: azione sviluppata sulla sinistra da Gobbi, cross preciso per la torre di Bertoli e tap-in facile di Messaggi da due passi. Nel finale di tempo le due squadre non si risparmiano e prima dell’intervallo arriva un’ammonizione pesante: Battistini finisce sul taccuino e, da diffidato, salterà la prossima sfida contro la Triestina.

Ripresa vivace fin da subito, con il Lecco che prova a riaprire il match sfruttando un corner nei primissimi minuti, ma Sonzogni è attento. I blucelesti protestano al 5’ per un possibile rigore su Messaggi, non concesso dall’arbitro, poi il gioco si mantiene equilibrato.

L’Ospitaletto si rende pericoloso al 17’ con una punizione e soprattutto su corner, sfiorando il raddoppio con un pallone terminato alto di poco. Al 21’ mister Valente rivoluziona il Lecco con tre cambi simultanei, ma la manovra non trova sbocchi reali. Nel finale arrivano solo un’ammonizione per Levoli e le ultime sostituzioni; 5 minuti di recupero e finale 1-1, come al 45′.