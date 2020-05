LECCO – Ha aperto in questi giorni a Maggianico in via alla Fonte 6 l’Ostello della Solidarietà, promosso dalla Caritas di Lecco. Potrà ospitare 24 persone (20 uomini e 4 donne).

La struttura, in questa fase emergenziale, sarà aperta anche durante il giorno, darà un alloggio a chi non ha reddito o, in caso di disponibilità, a chi ha un reddito tale da non riuscire a trovare una sistemazione in questo periodo. All’ingresso dell’ospite, in possesso dei documenti d’identità, verranno accertate e in seguito monitorate da un operatore le condizioni di salute. Saranno garantiti tre pasti al giorno, colazione, pranzo e cena e gli ospiti dovranno rimanere sempre all’interno della struttura.

Allo stesso tempo restano attivi presso il centro Caritas della Parrocchia di San Nicolò i servizi di supporto, compresa la mensa da asporto, di cui ordinariamente si avvalgono diverse persone.