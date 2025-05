OTTO SCUOLE COINVOLTE NEL “PROGETTO ANIMALI” DI ATS BRIANZA

LECCO – Se è vero che gli animali da compagnia stanno assumendo un ruolo e una presenza sempre più forti nella nostra vita quotidiana, è altrettanto vero che occorre promuovere la consapevolezza di una relazione sempre più matura tra le persone e gli animali. Questa vera e propria crescita culturale passa anche da percorsi educativi, rivolti in particolare alle nuove generazioni.

Sviluppare nei bambini la familiarità ad un comportamento e a un rapporto corretto con gli animali d’affezione produce infatti importanti benefici dal punto vista affettivo e formativo, senza trascurare la valenza socializzante e terapeutica dell’incontro, soprattutto di soggetti fragili, con i nostri amici a quattro zampe. Gli animali d’affezione, in primis cani e gatti, ma anche conigli e cavalli, insomma possono essere un fattore di benessere fondamentale per la persona.

In questi obiettivi crede ATS Brianza, che dal 2021 ha avviato il ‘Progetto Animali’ nelle scuole e anche nel corso di quest’anno scolastico, ormai al termine, ha promosso una intensa attività di formazione in numerosi istituti delle province di Monza e Brianza e Lecco. L’iniziativa, coordinata da veterinari di ATS esperti in Interventi Assistiti con gli Animali, ha visto l’ingresso nelle scuole di personale adeguatamente preparato, con cani addestrati. Sono 8 le scuole coinvolte, dall’infanzia alle superiori, oltre 70 le ore di formazione svolte, più di 400 tra bambini e ragazzi, gli alunni che hanno partecipato a queste attività, rese possibili anche dalla sensibilità di dirigenti scolastici e insegnanti.

Le scuole coinvolte quest’anno: La Nostra Famiglia Bosisio Parini, Istituto Rota Calolziocorte, A. Diaz Lecco, Oberdan Lecco, Collodi Verderio, Silvio Pellico Lecco, A Manzoni Macherio, Primaria Calolziocorte.

Abituare i piccoli a conoscere gli amici animali, rispettarli, capirne i bisogni e i messaggi che ci mandano, interagire con loro in modo corretto, sapere come toccarli e prendersene cura, ha una grande valenza educativa e ludico-ricreativa, e permette anche di ridurre l’incidenza statistica di una problematica purtroppo diffusa, ovvero i casi di morsicature di cani a bambini, che sono il 25% del totale, dovuti spesso a una errata modalità di relazione.

Particolarmente prezioso è il contributo che possono dare gli interventi assistiti con gli animali ai bambini con disabilità. Non a caso ATS ha svolto la giornata conclusiva di queste attività presso la scuola prima e dell’infanzia alla Nostra Famiglia. Si tratta di sezioni apposite dell’Istituto Comprensivo di Bosisio Parini, operanti all’interno di questa importante realtà medico-scientifica, all’avanguardia nella cura e riabilitazione delle persone con disabilità cognitive, relazionali, sensoriali e motorie, soprattutto in età evolutiva (bambini).

Alla consegna dei diplomi ai bambini partecipanti sono intervenuti il direttore del Dipartimento Veterinario di ATS Brianza Diego Perego e i veterinari dell’Agenzia di Tutela della Salute Giovanni Prestini, Antonella Fiore e Virna Cavalli. Non ha voluto mancare a questa importante occasione sociale di incontro tra l’istituzione sanitaria e il mondo della scuola il direttore generale di ATS Brianza Michele Brait.

“ATS Brianza ha deciso di affrontare l’esigenza di una corretta interazione tra uomo e cane con un progetto di educazione e prevenzione sul tema dell’amicizia tra bambini e animali – ha detto Brait – Elementi fondamentali che vengono evidenziati sono conoscenza, rispetto e responsabilità. L’iniziativa ha visto l’ingresso nelle scuole di personale adeguatamente formato accompagnato da cani selezionati e addestrati. Le attività svolte sono state coordinate da Veterinari esperti in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), disciplina regolata da specifici protocolli, normative e metodiche di lavoro”. “Vedere gli occhi illuminati e i sorrisi dei bambini – conclude il dg – è stato il più bel riconoscimento che gli operatori coinvolti in questa attività potessero ricevere”.