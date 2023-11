OTTOMILA EURO RACCOLTI A VALMADRERA DALLA ‘CENA DEGLI IMPRENDITORI’

VALMADRERA – Oltre 120 i presenti alla cena degli imprenditori e della solidarietà a Valmadrera che ha dato un primo utile di 8.000 euro, oltre agli altri versamenti che saranno fatti in questi giorni e verranno destinati in quota identica a Oltre Noi per la riduzione delle rette e alla realizzazione della nuova cucina dell’ oratorio.

Presenti tra gli altri, assessori, consiglieri , ex sindaci e la presidente di Silea, Francesca Rota. Il sindaco Antonio Rusconi ha ringraziato tutti, ha ricordato che questa tradizione della cena è cominciata nel 1996 e dal 2002 ha cominciato a raccogliere risorse per le diverse finalità (finora un milione e mezzo di euro). Ha ringraziato Gianni Magistris autore dell’ opuscolo che di anno in anno rende conto delle risorse raccolte, mentre era esposto il libro realizzato da lui e Vincenzo Dell’ Oro dal titolo ” Valmadrera segreta ” che sarà presentato il prossimo 12 dicembre al Centro Culturale Fatebenefratelli.

Ha illustrato l’ opuscolo realizzato da Oltre Noi , la Presidente Patrizia Brusadelli, con la realizzazione di uno spazio verde per tutti. Il Parroco, don Isidoro Crepaldi ha illustrato i lavori della nuova cucina dell’ oratorio e le tante iniziative in cui la Parrocchia è impegnata.

Il direttore generale della Sacra Famiglia Roberto Totò ha illustrato la gestione di Oltre Noi che vede ospiti 12 situazioni di disagio . Infine, la presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese, Maria Grazia Nasazzi, ha evidenziato come la Fondazione è uno strumento essenziale e fondamentale per permettere ai fondi comunali di poter raccogliere le rispettive risorse.

Infine il taglio della torta, con sindaco, parroco, presidente di Oltre Noi e Gigi Rusconi in rappresentanza degli imprenditori.