PADOVA RIMONTA IL LECCO: FINISCE 3-1 LA TERZA AMICHEVOLE ESTIVA

ABANO TERME (PD) – Terza uscita estiva amara per il Lecco, sconfitto 3-1 dal Padova allo stadio Comunale di Abano Terme. I biancoscudati, appena promossi in Serie B, si impongono con una prestazione in crescendo contro una squadra bluceleste pericolosa soprattutto nei primi minuti.

Il match si apre con un Lecco subito propositivo: Šipoš, dopo una prima occasione in mischia, trova il vantaggio al 6’, raccogliendo l’assist di Frigerio dalla destra e battendo Fortin per lo 0-1. La reazione del Padova si fa attendere, ma cresce con il passare dei minuti, sfruttando al meglio la fascia sinistra. Proprio da lì parte il cross di Capelli per la testa di Fusi: è 1-1 poco dopo la mezz’ora.

Padova completa la rimonta a tre minuti dall’intervallo: Faedo sfonda ancora a sinistra e serve Fusi che, con un preciso mancino, firma la doppietta personale e il 2-1. Prima del riposo, Varas trova anche il tris, ma il direttore di gara annulla per irregolarità.

L’appuntamento con il terzo gol è solo rimandato: al 52’ Varas trasforma un calcio di rigore, fissando il risultato sul 3-1. Ampio spazio alle rotazioni per mister Valente e Andreoletti nella ripresa, ma la partita non regala altre reti e si chiude con la vittoria padovana davanti a circa 600 spettatori.

Il Lecco tornerà in campo mercoledì 6 agosto per la prossima amichevole contro la Nuova Sondrio; luogo e orario saranno comunicati nei prossimi giorni.

RedSpo

.

PADOVA-LECCO 3-1

Marcatori: 10’ Šipoš (LC), 34’ Fusi (PD), 42’ Fusi (P), 52’ rig. Varas (PD)

Padova (3-5-2): Fortin (67’ Bensi); Belli (57’ Villa), Pastina (70’ Boi), Faedo (70’ Perrotta); Tumiatti (70’ Ghiglione), Fusi (70’ Harder), Bacci (70’ Crisetig), Varas (70’ Di Maggio), Capelli (70’ Valente); Seghetti (46’ Russini), Bortolussi (46’ Caporello). A disp.: Voltan, Delli Carri, Baselli, Bonaiuto. All.: Andreoletti

Lecco (3-4-2-1): Furlan; Tanco (60’ Di Bitonto), Battistini (60’ Marrone), Ferrini (60’ Romani); Pellegrino (60’ Grassini), Mallamo (46’ Bonaiti), Metlika (46’ Zanellato), Furrer (60’ Anastasini); Frigerio (60’ Mihali), Galeandro (46’ Alaoui); Šipoš (60’ Papotti). A disp.: Dalmasso, Tschöll. All.: Valente

Arbitro: Branzoni (sez. di Mestre)

Spettatori: circa 600