LECCO – Questa mattina, sul Resegone, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con un elicottero Drago per effettuare un’operazione di soccorso. In uno scenario complesso i due escursionisti in difficoltà, padre e figlio, sono stati recuperati dagli operatori che, calandosi dall’alto con l’apposito equipaggiamento, sono riusciti a portarli in salvo.

Nel video qui sotto, si può vedere una delle fasi dell’intervento, durato oltre due ore.