PALAZZO BOVARA: SUBENTRA A RIPAMONTI IL RENZIANO ANDREA FRIGERIO

LECCO – Dopo il congresso dello scorso 15 ottobre, che ha eletto Marco Belladitta alla guida di Italia Viva in Provincia di Lecco, il partito si concentra su come portare avanti il progetto politico nel territorio, con l’orizzonte delle elezioni amministrative del 2024 in alcuni Comuni, nonché di quelle europee. Primo novità è l’ingresso nel Consiglio Comunale della città capoluogo di Andrea Frigerio, che torna a ricoprire l’incarico di consigliere dopo due mandati passati con le precedenti amministrazioni Brivio.

“Con l’ingresso di Andrea continuerà il lavoro che Italia Viva vuole portare avanti nel territorio, a cominciare dalla città di Lecco – dice Belladitta, aggiungendo che – siamo leali e coerenti con il programma votato dai cittadini alle scorse consultazioni, e cercheremo di portare maggiormente l’attenzione ai temi vicini alle nostre sensibilità”.

Andrea Frigerio, referente cittadino di Italia Viva succede a Matteo Ripamonti, recentemente scomparso a causa di una grave e rapida malattia, e siederà nei banchi di Fattore Lecco, lista civica nel quale è stato candidato nel 2020, contribuendo anche alla stesura del programma amministrativo.

“A nome di tutti gli iscritti e della nostra comunità politica – prosegue Belladitta – rivolgiamo nuovamente un sentito ringraziamento a Matteo, provando a raccogliere il testimone di una politica vera, a servizio dei cittadini”.

In vista degli importanti appuntamenti amministrativi del 2024, nonché alle consultazione europee di maggio, e con l’attenzione al territorio della Provincia, sono in fase di organizzazione alcuni eventi: la prima assemblea provinciale, nella quale verrà presentato il nuovo direttivo e le linee programmatiche, un incontro sul delicato tema della sanità e successivamente un incontro sulle politiche di welfare.