PALIO DI LECCO, APERTE LE ISCRIZIONI

LECCO – Da venerdì 27 a domenica 29 giugno a partire da piazza Garibaldi si terrà la prima edizione del Palio di Lecco tra giochi, musica e intrattenimento.

Tutti possono iscriversi e scegliere il rione di cui difendere i colori e le maglie e per partecipare, non è necessario essere residenti in città.

Venerdì 27 giugno alle 20.30 in piazza Garibaldi saranno svelati gli stemmi dei rioni realizzati dalle scuole primarie della città nel mese di maggio e, dalle 21, la serata proseguirà con il karaoke e un dj set finale. Inoltre, lo studente che ha realizzato lo stemma scelto per il palio sarà nominato capitano di contrada. Cuore del Palio, sabato 28 giugno dalle 9.30, sarà il grande torneo di nascondino in cui le squadre dovranno sfidarsi per tutta la giornata nel classico gioco per bambini in versione city. Quindici le squadre e 20 le manche di qualificazione, da 5 minuti, che si concluderanno entro le 12.30, mentre dalle 14 si svolgeranno le finali che decreteranno la squadra vincitrice. A questo link il regolamento completo del torneo.

Il Palio trova spazio nel contesto della Festa del lago e della montagna e si concluderà domenica 29 giugno con il concerto delle 15 a cura della banda Alessandro Manzoni di Lecco. La Festa del lago e della Montagna culminerà invece con la messa delle 17, la successiva tradizionale benedizione del lago e lo spettacolo pirotecnico delle 22.30.

Iscrizioni al Palio a questo collegamento sul sito www.paliodilecco.it.