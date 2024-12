IL PALLADIUM PIENO AL CHRISTMAS GALA DI ‘OLTRE DANZA’ PER L’AMICA ELISA

LECCO – Una magica serata a tema natalizio il Christmas Gala organizzato al Cineteatro Palladium di Lecco dalla scuola di ballo Oltre Danza di Taceno con la presenza dell’associazione Illumina di Blu Valsassina. Per l’evento di beneficenza si sono esibiti 75 allievi della scuola di Taceno, con coreografie di classico, moderno e hip hop. Ballerine e ballerini si sono alternati sul palco del cineteatro lecchese per la loro amica e compagna Elisa. La serata si è svolta per la sensibilizzazione verso la malattia rara di cui la giovane è affetta: la neurofibromatosi di tipo 1. L’associazione valsassinese stilerà un progetto creato ad hoc per Elisa.

Teatro gremito per far sentire la vicinanza alla famiglia e a questa bambina che è allieva della scuola di danza. Sul palco anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. Le coreografie sono state preparate dalle insegnanti Lara Andrea Esposito, Daniela Canepari e Barbara Ripamonti.