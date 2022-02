FERRARA – Brutta ed inaspettata sconfitta per la squadra del Salumificio Riva Molteno nella trasferta in terra emiliana, domenica pomeriggio, contro la Giara Assicurazioni Ferrara, per il match di recupero valido per la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di pallamano, serie A2, girone A.

Le ambizioni della squadra moltenese erano importanti in vista di una classifica molto corta per le squadre nelle prime posizioni. Ma in questo campionato ogni sfida non è mai scontata e bisogna sempre interpretarla al meglio. Sotto l’aspetto dell’attenzione, del gioco, ed ovviamente sul piano tattico e tecnico. Poi c’è anche la componente fortuna. Situazione che in quest’ultimo match non ha certo aiutato la squadra oronero, dove oltre ai già infortunati Marzocchini e Brambilla, si è aggiunto Galizia, infortunatosi nell’allenamento di rifinitura e con l’incidente in campo capitato a Gioele Mella in uno scontro di gioco.

Per la cronaca la partita si è conclusa 28-27 (primo tempo 14-10), per i padroni di casa. Un Salumificio Riva Molteno che è rimasto in partita fino al ventunesimo minuto: 9-9. Nel finale, i ferraresi, trovano un break di 5-1 chiudendo il primo tempo sopra di quattro reti. Nel secondo tempo il Molteno ha provato a rientrare in partita, con Ferrara attento e ben compatto, che teneva bene il campo. Al 54’, sul 27-23, la compagine di Dumnic, vuole ricucire il gap, arrivando sul 28-27. A venti secondi dal suono della sirena, la squadra moltenese, ha anche la palla del pareggio. Ma la conclusione di Campestrini viene purtroppo respinta dal portiere.

Peccato, una sconfitta che non ci voleva ma che deve servire per far reagire la squadra moltenese alle prossime sfide che l’attendono per continuare a credere nel proprio obbiettivo.

Salumificio Riva Molteno: Zanoletti, Garroni 3, Redaelli 6, Mella, Sala, Bonanomi 6, Ilic, Tagni 6, Colombo 3, Sangiorgio, Riva 1, Crippa, Beretta, Campestrini 2.