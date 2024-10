PALLAMANO: BELLUNO IMBATTUTO, MOLTENO SCONFITTA ALL’ULTIMO SECONDO

MOLTENO – Molteno sconfitto all’ultimo secondo: una rete di Argentin in zona Cesarini permette al Belluno di vincere al Palasangiorgio.

Il campionato della Serie A Silver proponeva nel fine settimana, gli incontri della quinta giornata di andata. Un Molteno che arrivava, da tre vittorie consecutive, ed affrontava un Belluno imbattuto grazie alle due vittorie ed altrettanti pareggi ottenuti. Una grande occasione per i locali per effettuare un salto in avanti in classifica, ma purtroppo il Molteno si deve arrendere 23-24, dopo essere stato in vantaggio 16-14 al termine del primo tempo. Gli ospiti partono forte e molto motivati, mantenendo sempre un lieve vantaggio, divario che però al 13’ sale a + 4 (4-8). Il Molteno reagisce portandosi anche sul -1 grazie ad un break di 3-0. La partita rimane equilibrata, con Molteno che ritrova il vantaggio al 27’, quando Riccardo Crippa segna la rete del 14-13. Il Molteno rientra negli spogliatoi sul +2 (16-14).

Nella ripresa si assiste ancora ad una bella pallamano, ed un forte equilibrio, con la squadra di coach Gagliardi che si porta anche sul +3 (19-16). Il Belluno, comunque, rimane sempre sul pezzo. Al 53’ Molteno è ancora sopra di due reti: 22-20. Nello spazio di tre quattro minuti, i locali non riescono più a segnare. Dall’altra parte, Belluno, infila un parziale di 0-3: 22-23. Al 58’36” segna Jacopo Cioni: 23-23. Le due squadre non vogliono rischiare, ma proprio all’ultimo secondo, Argentin trova lo spazio per andare a realizzare la rete del definitivo risultato di 23-24.

Il commento alla partita del Ds moltenese Matteo Somaschini: “Prima di tutto i complimenti a Belluno che ha giocato con grande attenzione, riuscendo a frenare il nostro gioco veloce. D’altro canto un Molteno, che onestamente, ha disputato una brutta partita, sbagliando troppo, vedi le poche reti realizzate, accusando anche un po’ le mancanze di Leo Colombo e Giacomo Redaelli. Nel primo tempo il Molteno ha giocato con maggior attenzione, ma nella ripresa dovevamo fare qualcosa di più. Ci può stare, ma ovviamente questa sconfitta evidenzia quali siano le difficoltà di questo campionato. Voltiamo pagina – conclude Somaschini – e pensiamo alla prossima sfida, la difficile trasferta di Salerno”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca 1, Garroni 3, Cioni 2, Pizzala, Bonanomi 1, Kralik, Galliano, St. Riva, Cuzzupè 1, Sam. Riva 2, R. Crippa 2, De Angelis 5, Campestrini, T. Crippa 1, San Roques 5.