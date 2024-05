PALLAMANO: CAMERANO TROPPO FORTE, LA STAGIONE DEL MOLTENO TERMINA IN SEMIFINALE

MOLTENO – Con lo stesso risultato dall’andata (33-28) la formazione lecchese del Salumificio Riva Molteno si arrende sul campo marchigiano del Camerano, perdendo gara 2 delle semifinali dei playoff del campionato di Serie A Silver. Termina, quindi, la stagione del team moltenese di mister Gagliardi.

Ci voleva la partita perfetta per Molteno per cercare di portare la sfida con Camerano alla bella. Dopo la sconfitta dell’andata, però, Molteno si è purtroppo complicato il cammino. Un Molteno che ha giocato meglio che nella sfida di andata, ma nulla ha potuto contro una formazione di casa che ha disputato un’altra prova più che convincente. Primo tempo che si conclude 19-13.

La partita è sempre stata in mano della formazione marchigiana. Ha vinto la squadra più forte, con Molteno che comunque archivia questa stagione in maniera importante, considerato anche il cambio di allenatore avvenuto nel mese di gennaio. Mister Gagliardi ha fatto un grande lavoro, portando Molteno a chiudere la stagione regolare al quarto posto, vincendo le due sfide dei quarti di finale contro Romagna, per poi affrontare quel Camerano, giunto primo nella stagione regolare. Camerano vola quindi nel campionato di Serie A Gold. Nell’altra semifinale, per la cronaca, il Pubbliesse Chiaravalle vince 34-33 contro Cologne. Si va alla bella (match che si giocherà sabato 25 maggio), dopo che il team bresciano aveva vinto gara 1 per 37-30.

“Ha vinto la squadra più forte – commenta il ds Matteo Somaschini -. La partita, fino a metà primo tempo, è stata giocata molto bene dai ragazzi, gestendo le loro ripartenze e con una buona difesa. Loro comunque sono stati molto precisi al tiro anche se Molteno si è espresso su alti livelli, riuscendo a portarsi sul +2 con il tabellone che segnava 6-8. Poi Camerano ha infilato un break importante di 9-2, e il Molteno ha accusato il colpo. Nella ripresa loro sono partiti forte, ma la squadra ha reagito bene portandosi sul -4 con la palla del -3, però sprecata. La squadra ha comunque giocato una buonissima partita – conclude Somaschini – ma diamo atto e merito che Camerano è stata più forte e merita il salto di categoria. Da domani la società inizierà a mettere le basi per la prossima stagione e migliorare il risultato di questa annata. Complimenti a tutti i giocatori e a mister Gagliardi, per un finale di stagione dove la squadra ha dato il massimo dell’impegno. Ora guardiamo al futuro, con la consapevolezza di avere ottime basi per continuare a crescere, come squadra e come società”.

Salumificio Riva Molteno: Marco Donadello, Nicolò Garroni, Giacomo Redaelli 5, Lorenzo Galizia, Riccardo Bonanomi 2, Stefano Riva, Leonardo Colombo 4, Giuseppe Cuzzupè 2, Thomas Bernachea 3, Samuele Riva 1, Riccardo Crippa, Alessandro De Angelis 3, Lorenzo Beretta, Facundo Larocca 1, Davide Campestrini 1, Gabriele Randes.